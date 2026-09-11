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11 сентября, 19:58

Спорт

Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии. Об этом сообщил портал Sport24.

Соревнования состоятся в Хельсинки 20–21 ноября. Сами спортсмены пока не комментировали эту информацию. Однако позднее ее подтвердил ТАСС генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Приглашение стало возможным после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттиа Пеллегри снялась с турнира. Бойкова и Козловский были первыми в очереди на квоту благодаря успешному выступлению на турнире Kinoshita Group Cup.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных нужно выступить на других соревнованиях и набрать там минимальное количество баллов.

Кроме того, для участия в чемпионатах Европы и мира от каждой федерации выделяется только одна лицензия.

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