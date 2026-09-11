Осужденному экс-полковнику МВД Захарченко отказали в отправке на СВО

Фото: ТАСС/Пресненский суд

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к Минобороны России. Это следует из электронной картотеки суда, с которой ознакомился ТАСС.

В иске Захарченко просил вновь рассмотреть его требование о подписании контракта с ним для участия в спецоперации на Украине. Однако суд отклонил его просьбу.

Захарченко арестовали в 2016 году, а позднее его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере примерно 118 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию.

По версии следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. По этому эпизоду экс-полковника оправдали. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Кроме того, он предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о возможных обысках.

После вынесения приговора Захарченко лишился звания полковника полиции и государственных наград. Помимо этого, имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка 9 миллиардов рублей по решению суда было обращено в доход государства.

При этом Мосгорсуд уменьшил на полгода приговор Захарченко. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным данное решение. Однако в 2020-м ему было предъявлено новое обвинение – получение взятки приблизительно на 1,5 миллиарда рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний "1520" в период с 2007 по 2016 год.

В 2022-м суд ужесточил наказание Захарченко: срок увеличили до 16 лет колонии, а штраф – до 500 миллионов рублей. Защита обжаловала это решение, но Мосгорсуд оставил вердикт без изменений.

В августе 2024 года стало известно, что экс-полковник попросил отправить его в зону СВО. При этом заявление он подал в 2023 году. Как отмечала его адвокат Валерия Туникова, официального отказа нет, но контракт с ним до сих пор не заключают.

В связи с этим Захарченко обращался с письмом к президенту. В нем он сообщал, что имеет боевой опыт в Чечне, три высших образования, большой опыт работы на оперативных должностях, а также руководства подразделениями в центральном аппарате МВД России.

Захарченко заявлял, что не оставит попыток "быть полезным своей стране и предложить свою кандидатуру на любую позицию в зоне боевых действий". В 2026-м экс-полковник МВД обратился в суд с иском к Минобороны, оспаривая бездействие ведомства в вопросе заключения с ним военного контракта для участия в спецоперации.

