Суд оправдал Захарченко в получении взятки в 800 тысяч долларов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресненский суд Москвы оправдал экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов уголовного дела о коррупции, сообщает РИА Новости.

Речь идет об эпизоде с получением взятки в размере 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса.

Ранее суд признал его виновным в коррупции. Также суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и лишил его звания полковника и госнаград.

Экс-полковнику вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.