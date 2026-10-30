МВД предупредило о новой схеме мошенничества с компенсациями за интернет

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Мошенники начали использовать обещания компенсаций за домашний интернет и личный компьютер, чтобы получать доступ к учетным записям россиян на портале "Госуслуги". Для этого злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных ведомств и просят назвать код из СМС. Об этом говорится в материалах МВД России.

Во время звонка аферист может представиться работником Социального фонда или налоговой службы. Он сообщает собеседнику, что тому якобы положена выплата за использование домашнего интернета или компьютера. Для оформления компенсации мошенник предлагает подтвердить личные данные на "Госуслугах" или продиктовать код из сообщения.

На самом деле полученный код позволяет злоумышленникам войти в личный кабинет жертвы на государственном портале. В дальнейшем они могут использовать доступ к учетной записи для различных мошеннических действий, в том числе подачи заявления на получение микрозайма.

В ведомстве призвали граждан ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним коды из СМС. Это правило действует даже в том случае, если звонящий представляется сотрудником государственного учреждения.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенничества с квитанциями на оплату коммуналки. Злоумышленники используют поддельные квитанции с QR-кодами, чтобы похищать деньги под предлогом оплаты коммунальных услуг, штрафов и налогов.

