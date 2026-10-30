Над Калужской областью сбили 94 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за вечер четверга, 29 октября, и ночь на пятницу, 30 октября, уничтожили 94 беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Беспилотники также атаковали соседние регионы. В Тульской области в ночь на 30 октября силы ПВО сбили 21 летательный аппарат, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Под ударом оказалось и московское направление. По словам Сергея Собянина, на подлете к столице уничтожили 109 беспилотников.