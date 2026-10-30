Собянин: еще 25 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще 25 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С учетом предыдущих сообщений общее число уничтоженных на подлете к столице беспилотных летательных аппаратов достигло 84.

На фоне воздушной атаки временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во всех аэропортах Московского авиаузла. Пассажирам рекомендуют учитывать возможные изменения в расписании и проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.