30 октября, 05:26Мэр Москвы
Собянин: еще 25 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще 25 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С учетом предыдущих сообщений общее число уничтоженных на подлете к столице беспилотных летательных аппаратов достигло 84.
На фоне воздушной атаки временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во всех аэропортах Московского авиаузла. Пассажирам рекомендуют учитывать возможные изменения в расписании и проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.