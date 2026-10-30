Собянин сообщил об отражении атаки уже 59 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 21 беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр столицы информировал об уничтожении 38 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 59.

На фоне воздушной атаки временные ограничения ввели во всех аэропортах Московского авиаузла. Из-за них более 20 самолетов, направлявшихся в столицу, перенаправили для посадки в другие города.