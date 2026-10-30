Росавиация вновь ограничила работу аэропорта Домодедово

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Аэропорт Домодедово вновь прекратил прием и отправку самолетов. Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры продолжают действовать еще в трех аэропортах Московского авиаузла – Жуковский, Внуково и Шереметьево. Прием и выпуск воздушных судов там также ограничен.

Ранее Домодедово возобновил обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако этот режим продлился около 25 минут, после чего Росавиация снова объявила о введении ограничений.

Сбои в работе аэропортов происходят на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 38 дронов, направлявшихся к столице.