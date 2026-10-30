Россиянин Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

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Россиянин Даниил Медведев обеспечил себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в полуфинал соревнований в Вене.

В четвертьфинале турнира Медведев обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:3. В полуфинале россиянин встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, победившим американца Томми Пола.

Медведев стал пятым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP. Помимо него и Алькараса, туда отобрались немец Александр Зверев, американец Бен Шелтон и итальянец Янник Синнер, который досрочно завершил сезон из-за травмы колена.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500, его призовой фонд составляет около 2,8 миллиона долларов. Итоговые соревнования пройдут на покрытии "хард" в итальянском Турине с 16 по 22 ноября. В одиночном разряде выступят восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон.

Для Медведева предстоящий турнир станет седьмым в карьере. Россиянину 30 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге ATP. Россиянин Андрей Рублев остался на 22-м месте, а Карен Хачанов поднялся с 25-й позиции на 24-ю. Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер с 10 450 очками, за ним следуют немец Александр Зверев с 9 750 баллами и испанец Карлос Алькарас с 5 610 очками.