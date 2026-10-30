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30 октября, 14:36

Спорт

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Токио

Фото: ТАСС/VCG

Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио, обыграв филиппинку Александру Эалу в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Шнайдер была посеяна на турнире под третьим номером, Эала – под восьмым. За место в финале россиянка поборется с Мией Поганковой из Словакии, которая получила от организаторов специальное приглашение (wild card) и попала в основную сетку.

Шнайдер занимает 13-ю строчку рейтинга WTA. Она выиграла пять турниров ассоциации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки в матчах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2026 году.

Соревнования в Токио входят в категорию WTA 500 и проходят на покрытии "хард". Призовой фонд составляет 1,2 миллиона долларов. В прошлом сезоне главный приз достался швейцарке Белинде Бенчич. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022) и Вероника Кудерметова (2023).

Ранее россиянин Андрей Рублев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, уступив в матче первого круга американцу Томми Полу.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Пола, который был посеян на турнире под седьмым номером. Рублев, в свою очередь, выступал без номера посева. Во втором круге американец встретится с итальянцем Лучано Дардери, который также не имеет номера посева.

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