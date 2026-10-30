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30 октября, 18:56

Культура

Netflix планирует экранизировать современное российское фэнтези "Фатум. Гаер"

Фото: depositphotos/Mactrunk

Американский стриминговый сервис Netflix обратился к издательству "Эксмо" с предложением экранизировать романтическое фэнтези "Фатум. Гаер" писательницы Алисы Джукич и иллюстратора Каролины Харит. Книгу планируют выпустить только в декабре 2026 года, рассказала руководитель сценарного направления "Эксмо" Арина Кузнецова, передает ТАСС.

Сейчас "Эксмо" ведет международные переговоры о лицензии. Впервые за всю издательскую историю такое предложение поступило еще до выхода произведения на рынок.

"Так что российские книги для экранизаций замечают не только по тиражам, не только после выхода книги, не только российские киноделы, но теперь мы еще в фокусе внимания американских платформ", – добавила Кузнецова.

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка 5.0" проходит в Москве 29 и 30 октября. На мероприятии представляют новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, у которых присутствует потенциал для воплощения на экране.

Ранее Netflix зарегистрировал в России товарный знак с логотипом и наименованием компании. Срок действия регистрации рассчитан до 2036 года. Заявку на регистрацию компания подала в апреле 2026 года. В октябре Роспатент принял положительное решение.

Теперь Netflix может производить в России фильмы, предоставлять телепрограммы через сервисы "видео по запросу", а также продавать одежду, обувь, головные уборы, сумки, игрушки и канцелярию.

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