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27 октября, 18:09

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Variety: Story Kitchen экранизирует психологический хоррор Madison

Психологический хоррор Madison могут экранизировать

Фото: madisongame.com

Продюсерская компания Story Kitchen экранизирует психологический хоррор Madison. Она заключила договор с разработчиком игры – студией Bloodious Games, сообщает Variety.

Кинокартина развернется во вселенной игры. В Story Kitchen рассчитывают, что фильм выйдет в кинотеатрах, однако дистрибьютор у проекта пока не появился. Режиссер, сценарист, актерский состав и дата премьеры также не объявлены.

Сооснователи Story Kitchen Дмитрий М. Джонсон и Майкл Лоренс Голдберг намерены передать в киноленте те ощущения, которые вызывает игра.

"Игроки помнят не только историю, но и то, что игра заставила их пережить", – указали продюсеры.

Madison вышла в 2022 году. Главный герой – Лука Максвелл, который получил на 16-летие фотоаппарат моментальной печати. В камере обитает демон: он заставляет подростка продолжить кровавый ритуал серийной убийцы и сатанистки Мэдисон. Чтобы попытаться разорвать этот круг, игрокам нужно решить головоломки с помощью фотоаппарата.

Ранее на YouTube-канале The Hunger Games опубликовали трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". В российский прокат кинокартина выйдет 19 ноября, в зарубежный – 20 ноября. Лента станет приквелом серии "Голодные игры". Действие развернется за 24 года до событий первого фильма. Картина расскажет о Хеймитче Абернати.

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