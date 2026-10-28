28 октября, 09:36 (обновлено 28.10.2026 12:13)Транспорт
Движение транспорта ограничили в центре Москвы
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Движение транспорта начали постепенно ограничивать в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В данный момент водители не могут проехать по улицам Варварке и Ильинке, Новоарбатскому мосту в сторону центра. Также движение перекрыто на съезде с Профсоюзной улицы на внутреннюю сторону МКАД и на съезде с Софийской набережной на улицу Балчуг.
Помимо этого, ограничения ввели:
- на Большом Каменном мосту по направлению в центр;
- на Кремлевской набережной;
- на Москворецкой набережной;
- на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;
- на Москворецкой улице;
- на Большом Москворецком мосту;
- на Малом Устьинском мосту;
- на Садовнической набережной в районе Комиссариатского моста;
- на улице Балчуге.
Кроме того, нет возможности проехать по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой улицы, а также по самой Моховой от улицы Воздвиженки до Тверской. Движения нет по внешней и внутренней сторонам Садового кольца в районе Новинского бульвара.
Также перекрытия действуют на улице Знаменке, съезде с Профсоюзной улицы на внутреннюю сторону МКАД и на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал. Для водителей закрыты в том числе улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда и Большая Никитская улица от Романова переулка до Моховой, Моховая улица, Театральный проезд, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, площадь Ильинские ворота.
Горожанам и гостям столицы посоветовали пользоваться метро для поездок в центр.
Данные меры связаны с проведением саммита "Россия – Африка". Перекрытия в центре города начали действовать с 10:00 и сохранятся до окончания мероприятия. В связи с этим москвичей призвали выбирать для поездок общественный транспорт, в том числе метрополитен, МЦК и МЦД.
Кроме того, из-за проведения саммита изменился график движения автобусов. Некоторые маршруты сократили, другие работают только на определенных участках.
Перекрытия в центре Москвы 28 октября начнут действовать с 10:00