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28 октября, 09:36 (обновлено 28.10.2026 12:13)

Транспорт

Движение транспорта ограничили в центре Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение транспорта начали постепенно ограничивать в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент водители не могут проехать по улицам Варварке и Ильинке, Новоарбатскому мосту в сторону центра. Также движение перекрыто на съезде с Профсоюзной улицы на внутреннюю сторону МКАД и на съезде с Софийской набережной на улицу Балчуг.

Помимо этого, ограничения ввели:

  • на Большом Каменном мосту по направлению в центр;
  • на Кремлевской набережной;
  • на Москворецкой набережной;
  • на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;
  • на Москворецкой улице;
  • на Большом Москворецком мосту;
  • на Малом Устьинском мосту;
  • на Садовнической набережной в районе Комиссариатского моста;
  • на улице Балчуге.

Кроме того, нет возможности проехать по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой улицы, а также по самой Моховой от улицы Воздвиженки до Тверской. Движения нет по внешней и внутренней сторонам Садового кольца в районе Новинского бульвара.

Также перекрытия действуют на улице Знаменке, съезде с Профсоюзной улицы на внутреннюю сторону МКАД и на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал. Для водителей закрыты в том числе улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда и Большая Никитская улица от Романова переулка до Моховой, Моховая улица, Театральный проезд, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, площадь Ильинские ворота.

Горожанам и гостям столицы посоветовали пользоваться метро для поездок в центр.

Данные меры связаны с проведением саммита "Россия – Африка". Перекрытия в центре города начали действовать с 10:00 и сохранятся до окончания мероприятия. В связи с этим москвичей призвали выбирать для поездок общественный транспорт, в том числе метрополитен, МЦК и МЦД.

Кроме того, из-за проведения саммита изменился график движения автобусов. Некоторые маршруты сократили, другие работают только на определенных участках.

Перекрытия в центре Москвы 28 октября начнут действовать с 10:00

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