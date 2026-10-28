Новая серия учебников о здоровом питании появится в школах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Серия учебников о правильном питании для учеников 5–9-х классов появится в школах России. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии.

Книги актуализировали и выпустили в новой редакции. Пособия рассчитаны на три группы: 5–6, 7–8 и 9-е классы. Научным редактором выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Авторами стали ученые ФИЦ.

Учебник для 5–6-х классов объясняет, какую роль питание играет в жизни человека, чем диетолог отличается от нутрициолога, что такое биологически активная добавка и зачем нужен питьевой режим. В нем также собраны рецепты простых и полезных блюд.

Пособие для 7–8-х классов посвящено физиологии, рациону и режиму питания. Оно содержит рекомендации для юных спортсменов и подростков с избыточной массой тела и ожирением, а также дневник питания.

Учебник для 9-го класса рассказывает о качестве и безопасности пищи, выборе продуктов в магазине и расшифровке информации на упаковках и этикетках. Школьники узнают о популярных диетах и последствиях нарушения пищевого баланса, а также об алиментарно-зависимых заболеваниях, связанных с характером питания.

"Для детей и подростков здоровое питание особенно важно: оно обеспечивает нормальный рост и развитие, способность к обучению, школьную успеваемость и здоровье в целом", – подчеркнули в ФИЦ.

В свою очередь, Минздрав РФ работает над созданием национального руководства по питанию. Оно появится в следующем году. Документ будет способствовать распространению среди граждан научно обоснованных подходов к ежедневному рациону.