Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 10:28

Общество

Новая серия учебников о здоровом питании появится в школах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Серия учебников о правильном питании для учеников 5–9-х классов появится в школах России. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии.

Книги актуализировали и выпустили в новой редакции. Пособия рассчитаны на три группы: 5–6, 7–8 и 9-е классы. Научным редактором выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Авторами стали ученые ФИЦ.

Учебник для 5–6-х классов объясняет, какую роль питание играет в жизни человека, чем диетолог отличается от нутрициолога, что такое биологически активная добавка и зачем нужен питьевой режим. В нем также собраны рецепты простых и полезных блюд.

Пособие для 7–8-х классов посвящено физиологии, рациону и режиму питания. Оно содержит рекомендации для юных спортсменов и подростков с избыточной массой тела и ожирением, а также дневник питания.

Учебник для 9-го класса рассказывает о качестве и безопасности пищи, выборе продуктов в магазине и расшифровке информации на упаковках и этикетках. Школьники узнают о популярных диетах и последствиях нарушения пищевого баланса, а также об алиментарно-зависимых заболеваниях, связанных с характером питания.

"Для детей и подростков здоровое питание особенно важно: оно обеспечивает нормальный рост и развитие, способность к обучению, школьную успеваемость и здоровье в целом", – подчеркнули в ФИЦ.

В свою очередь, Минздрав РФ работает над созданием национального руководства по питанию. Оно появится в следующем году. Документ будет способствовать распространению среди граждан научно обоснованных подходов к ежедневному рациону.

Нутрициолог рассказала, как выпускникам стоит питаться перед сдачей ЕГЭ

Читайте также


образованиеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика