Baza: репетиторы массово жалуются на мастурбирующих учеников на онлайн-уроках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Молодые онлайн-репетиторы в России столкнулись с наплывом мастурбирующих учеников на занятиях после ужесточения модерации в чат-рулетках, сообщает Baza.

Как сообщают СМИ, один из таких "учеников" шесть лет действует по одной схеме, и от его действий пострадали десятки девушек. Сначала с преподавателем связывается приветливая женщина, ищущая учителя английского для мужа-пенсионера. Вероятно, это фейковый аккаунт самого мужчины. На первом уроке пожилой ученик поначалу ведет себя сдержанно, а затем совершает непристойные действия на камеру.

Одна из пострадавших рассказала, что после пробного занятия "ученик" поинтересовался, "не холодно ли ей в пустой серой комнате". На следующем уроке он пожаловался, что видит "только симпатичную головку", после чего начал мастурбировать. Когда девушка отказалась продолжать занятия, мужчина извинился и сказал, что "насмотрелся" на фотографии преподавателя.

О наплыве также говорят другие специалисты, работающие онлайн, – психологи, фитнес-тренеры и визажисты. Атака на платформы началась после ужесточения модерации в чат-рулетках. Сервисы для общения с незнакомцами блокируют аккаунты за сексуальные действия, их имитацию или демонстрацию интимных частей тела.

Ранее в Москве арестовали сотрудника массажного салона, которого обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении клиентки. Инцидент произошел в салоне на проспекте Вернадского. Мужчина применил насилие и подавил волю пострадавшей к сопротивлению. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера".

