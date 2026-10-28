28 октября, 10:22Политика
Премьер-министр Италии Мелони отложила новый пакет военной помощи Украине
Фото: ТАСС/EPA/GIUSEPPE LAMI
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесла передачу Украине очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Il Giornale d'Italia.
По информации издания, вооружения уже подготовлены к отправке, однако дату передачи до сих пор не назначили. С момента предыдущей поставки прошло 10 месяцев.
Задержка может осложнить выполнение обязательств, которые глава итальянского правительства взяла на себя перед президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Изначально пакет планировали отправить в июле, затем в сентябре, позже – после съезда партии "Лига". Теперь отправку увязывают с промежуточными выборами в США.
Ранее Зеленский предложил ЕС заранее подготовиться к финансированию Украины после 2027 года и учесть эти расходы в своем бюджете. Он вновь заявил, что украинская сторона "помогает гарантировать безопасность Европы", и отметил, что Киеву потребуется дополнительно 70 миллиардов евро от ЕС на военные нужды.