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28 октября, 16:43

Город

Машино-места и двухкомнатные квартиры стали самыми популярными на торгах Москвы

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Машино-места и двухкомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом среди объектов недвижимости, которые город выставляет на торги в Москве. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов в ходе пресс-тура по выставленным на торги объектам городской недвижимости.

По его словам, ежегодно город продает около 6–7 тысяч машино-мест. В этом году их число уже превысило 6 тысяч. Большинство таких объектов расположены в закрытых паркингах. В среднем за 1 лот соревнуются 3 участника.

Среди квартир наиболее востребованы двухкомнатные – на них приходится около 50% жилого фонда, который город выставляет на продажу.

Бизнес чаще всего интересуется нежилыми помещениями площадью до 200 квадратных метров. Наибольшим спросом пользуются объекты, расположенные на первых этажах зданий.

Пуртов также отметил, что в ходе торгов начальная стоимость недвижимости в среднем увеличивается на 10%.

Ранее Пуртов сообщил, что с января по сентябрь на торгах в Москве продали 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства общей площадью 81,9 тысячи квадратных метров. В среднем за каждый лот боролись 10 участников.

Большинство участков расположены в Троицком и Новомосковском административных округах. Самый большой лот площадью 2,6 тысячи квадратных метров находился на 6-й улице Лазенки, а наибольшую конкуренцию вызвал участок на Штурманской улице в районе Внуково, за который боролись 60 претендентов.

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