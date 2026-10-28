Автобусы с кислородными баллонами запустили в Индонезии из-за лесных пожаров

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В индонезийском городе Паланкарая запустили автобусы с бесплатными кислородными баллонами, сообщает The Independent.

Мера связана с густым смогом от лесных пожаров, из-за которого в стране участились респираторные заболевания. По данным СМИ, в этом году лесные пожары в Индонезии стали самыми сильными почти за 11 лет. С августа по 25 октября в стране зарегистрировали около 350 тысяч случаев заболеваний дыхательных путей. Загрязнение воздуха затронуло также соседние Сингапур и Малайзию.

В бело-синих автобусах жители могут в течение 5–10 минут вдыхать кислород через трубку, после чего дежурящие в транспорте врачи фиксируют их данные. Один из местных жителей пожаловался на кашель и затрудненное дыхание, а другая женщина рассказала, что из-за густого желтого дыма ей тяжело выходить из дома.

Кроме того, власти открыли специальный "кислородный дом", куда могут обращаться горожане и пожарные. Помощь уже получили как минимум 127 человек.

В отдельных районах показатель загрязнения воздуха превысил 1 000 пунктов при опасном пороге в 300. На прошлой неделе тысячи жителей Малайзии вышли на улицы с требованием ввести чрезвычайное положение и направить средства на поддержку пострадавших. Президент Индонезии Прабово Субианто пока отказывается это делать.

Ранее сообщалось, что весной 2027 года в России могут вновь вспыхнуть так называемые зомби-пожары – подземные очаги возгорания, которые способны тлеть месяцами и переживать зиму. Такая угроза возникает при аномально теплой и малоснежной погоде.

Основную опасность представляют торфяники, где огонь может сохраняться в глубине почвы, а с наступлением тепла перекинуться на сухую траву и леса. Для полного тушения таких очагов недостаточно обработать поверхность: торф необходимо обильно проливать водой и тщательно проверять.

