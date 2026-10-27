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27 октября, 17:58

Экология

Путин заявил, что в России наблюдается таяние вечной мерзлоты

Фото: РИА Новости/фотохост-агентство саммита ФСЭГ/Кирилл Зыков

В России наблюдаются процессы таяния вечной мерзлоты, которые имеют серьезные последствия для целого ряда регионов. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

"Ничего вечного, как известно, не бывает", – отметил он.

По словам главы государства, 70% территорий России являются северными, а значительная их часть относится к зоне вечной мерзлоты. Президент заявил о готовности объединять усилия, чтобы реагировать на эти вызовы.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по развитию Арктической зоны России. Правительству поручено представить свои предложения для актуализации основ государственной политики в Арктике до 2035 года и стратегии развития Арктической зоны до 2035 года с учетом необходимости продлить оба документа до 2050 года.

Также Путин призвал представить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их инфраструктурой, рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики и строительства малотоннажных судов ледового класса для перевозки пассажиров.

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