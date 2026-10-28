28 октября, 07:41Транспорт
Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 10:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 10:00 из-за проведения саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Загруженность дорог составит до 8–9 баллов. Для экономии времени горожан призвали использовать для поездок общественный транспорт. Метро, МЦК и МЦД ходят по расписанию, независимо от ситуации на дорогах, уточнили в департаменте.
С 10:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто:
- на Москворецкой улице;
- на Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;
- на Моховой улице – улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
- на Охотном Ряду;
- на улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
- на Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;
- на улице Ильинке;
- на улице Варварке;
- на Новой и Старой площадях;
- на Москворецкой набережной;
- на Кремлевской набережной;
- на Большом Москворецком мосту;
- на Малом Устьинском мосту;
- в Театральном проезде;
- в Китайгородском проезде.
С 16:00 до окончания мероприятия не будет движения:
- на улице Волхонке;
- на улице Ленивке;
- в Соймоновском проезде;
- на Пречистенской набережной – от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда.
В настоящее время парковке уже запрещена на улице Варварке до 23:59 29 октября.
"Обращаем внимание, что возможны ситуативные изменения по времени и участкам перекрытий. Проверяйте информацию перед поездкой", – добавили в Дептрансе.
Кроме того, в связи с проведением мероприятия в центре столицы изменятся маршруты городского транспорта. Они начнут действовать 28 и 29 октября с 08:00 до окончания саммита. Некоторые маршруты укоротят, другие будут работать только на двух участках.
Перекрытия в центре Москвы 28 октября начнут действовать с 10:00