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28 октября, 07:41

Транспорт

Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 10:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 10:00 из-за проведения саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Загруженность дорог составит до 8–9 баллов. Для экономии времени горожан призвали использовать для поездок общественный транспорт. Метро, МЦК и МЦД ходят по расписанию, независимо от ситуации на дорогах, уточнили в департаменте.

С 10:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто:

  • на Москворецкой улице;
  • на Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;
  • на Моховой улице – улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
  • на Охотном Ряду;
  • на улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
  • на Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;
  • на улице Ильинке;
  • на улице Варварке;
  • на Новой и Старой площадях;
  • на Москворецкой набережной;
  • на Кремлевской набережной;
  • на Большом Москворецком мосту;
  • на Малом Устьинском мосту;
  • в Театральном проезде;
  • в Китайгородском проезде.

С 16:00 до окончания мероприятия не будет движения:

  • на улице Волхонке;
  • на улице Ленивке;
  • в Соймоновском проезде;
  • на Пречистенской набережной – от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда.

В настоящее время парковке уже запрещена на улице Варварке до 23:59 29 октября.

"Обращаем внимание, что возможны ситуативные изменения по времени и участкам перекрытий. Проверяйте информацию перед поездкой", – добавили в Дептрансе.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия в центре столицы изменятся маршруты городского транспорта. Они начнут действовать 28 и 29 октября с 08:00 до окончания саммита. Некоторые маршруты укоротят, другие будут работать только на двух участках.

Перекрытия в центре Москвы 28 октября начнут действовать с 10:00

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