Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 10:00 из-за проведения саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Загруженность дорог составит до 8–9 баллов. Для экономии времени горожан призвали использовать для поездок общественный транспорт. Метро, МЦК и МЦД ходят по расписанию, независимо от ситуации на дорогах, уточнили в департаменте.

С 10:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто:

на Москворецкой улице;

на Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;

на Моховой улице – улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

на Охотном Ряду;

на улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

на Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;

на улице Ильинке;

на улице Варварке;

на Новой и Старой площадях;

на Москворецкой набережной;

на Кремлевской набережной;

на Большом Москворецком мосту;

на Малом Устьинском мосту;

в Театральном проезде;

в Китайгородском проезде.

С 16:00 до окончания мероприятия не будет движения:

на улице Волхонке;

на улице Ленивке;

в Соймоновском проезде;

на Пречистенской набережной – от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда.

В настоящее время парковке уже запрещена на улице Варварке до 23:59 29 октября.

"Обращаем внимание, что возможны ситуативные изменения по времени и участкам перекрытий. Проверяйте информацию перед поездкой", – добавили в Дептрансе.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия в центре столицы изменятся маршруты городского транспорта. Они начнут действовать 28 и 29 октября с 08:00 до окончания саммита. Некоторые маршруты укоротят, другие будут работать только на двух участках.