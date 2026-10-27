Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях 28 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс призвал москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях 28 октября, так как в центре города перекроют улицы, набережные и мосты. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Ограничения введут из-за саммита "Россия – Африка". Движение будут закрывать поэтапно. С 10:00 нельзя будет проехать по участкам Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, а также по Кремлевской и Москворецкой набережным. С 16:00 к этому списку добавятся Волхонка, Ленивка, Соймоновский проезд и часть Пречистенской набережной.

В департаменте предупредили, что из-за перекрытий дорога может занять в два раза больше времени, чем обычно. В Центре организации дорожного движения рекомендовали на этот период выбирать метро, МЦК и МЦД. Тем, кто все же поедет на автомобиле, советуют выезжать после 20:00.

В настоящее время водители не могут проехать по некоторым улицам и набережным. В частности, движение закрыто на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади и Кремлевской набережной. Также перекрыт съезд с Краснопресненской набережной на улицу 1905 года. Нет движения и на самой улице 1905 года – от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда.