На трассе М-12 запустили мониторинг пассажирских перевозок по фото с камер

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На трассе М-12 "Восток" начали в тестовом режиме следить за пассажирскими перевозками по снимкам с дорожных камер. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.

Эксперимент проводят Минтранс, АО "ГЛОНАСС", "Автодор" и Ространснадзор. Работает он на базе государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Тестирование охватывает участки М-12 в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

По данным пресс-службы, новый инструмент позволит повысить безопасность пассажиров на межрегиональных маршрутах и быстрее выявлять нелегальных перевозчиков. Кроме того, он поможет сформировать единую цифровую базу нарушений и снизить нагрузку на добросовестных участников рынка.

Фото автобусов с дорожных камер обрабатываются с помощью искусственного интеллекта и поступают в Систему контроля пассажирских перевозок. Она проверяет, работает ли аппаратура спутниковой навигации, есть ли у перевозчика лицензия и полис обязательного страхования ответственности.

Результаты доступны в личном кабинете системы, пользователь видит транспортные средства, их номера, фотографии и сопутствующую информацию.

По итогам эксперимента специалисты оценят результаты, а затем рассмотрят возможность масштабирования мониторинга.

Ранее на трассе М-11 "Нева" установили световозвращающие фигуры лосей. Их разместили на участках автомагистрали в Новгородской области, где проходят пути миграции животных. Силуэты призваны предупреждать водителей о возможном появлении лосей на дороге.

