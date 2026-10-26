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26 октября, 14:10

Транспорт

На трассе М-11 "Нева" установили световозвращающие фигуры лосей

Фото: russianhighways.ru

Световозвращающие фигуры лосей появились на автомагистрали М-11 "Нева". Силуэты животных разместили на участках трассы в Новгородской области, где проходят пути их миграции. Об этом сообщает Минтранс России.

Фигуры установили на 393-м километре дороги в направлении Санкт-Петербурга и на 550-м километре в сторону Москвы. Они должны предупреждать автомобилистов о возможном появлении лосей на проезжей части. Благодаря световозвращающей поверхности силуэты хорошо заметны в свете автомобильных фар в темное время суток.

Трассы "Автодора" оборудованы защитными сетчатыми ограждениями, но они не исключают полностью вероятность появления диких животных рядом с дорогой. Поэтому водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, внимательно следить за обстановкой и не совершать резких маневров. При появлении животного на дороге необходимо заранее снизить скорость и быть готовым остановиться.

Ранее автоюрист Александр Шумский рассказал, что за сбитого лося водителю придется выплатить государству 80 тысяч рублей. При этом компенсацию можно покрыть по полису ОСАГО, если автомобилист не скрылся с места ДТП. Ремонт собственной машины оплачивается по КАСКО, а при его отсутствии – за свой счет.

По словам эксперта, на платных участках дороги водитель может попытаться взыскать ущерб с управляющей компании, если она не обеспечила безопасность проезда. Для этого необходимо провести экспертизу автомобиля, оценить повреждения и направить досудебную претензию. Если компания откажет в выплате, автомобилист вправе обратиться в суд.

В столичном регионе начали чаще встречать лосей на дорогах

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