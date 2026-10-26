Зеленский подписал указ о круговой обороне оставшихся городов Украины

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На Украине планируют создать систему инженерных заграждений, которая должна обеспечить круговую оборону городов. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 сентября. Оно посвящено развитию полосы инженерных заграждений для защиты городов и механизмам организации такой обороны.

Подробности предусмотренных мер не раскрываются. Они имеют гриф "Для служебного пользования".

Контроль за исполнением указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее сообщалось о строительстве оборонительных сооружений в Киевской области, неподалеку от Чернобыля. Одно из украинских изданий опубликовало фотографии, на которых военные разматывают колючую проволоку. На этом участке планируют установить до 35 рядов заграждений.