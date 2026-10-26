26 октября, 23:21Политика
Зеленский подписал указ о круговой обороне оставшихся городов Украины
Фото: AP Photo/Francisco Seco
На Украине планируют создать систему инженерных заграждений, которая должна обеспечить круговую оборону городов. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 сентября. Оно посвящено развитию полосы инженерных заграждений для защиты городов и механизмам организации такой обороны.
Подробности предусмотренных мер не раскрываются. Они имеют гриф "Для служебного пользования".
Контроль за исполнением указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее сообщалось о строительстве оборонительных сооружений в Киевской области, неподалеку от Чернобыля. Одно из украинских изданий опубликовало фотографии, на которых военные разматывают колючую проволоку. На этом участке планируют установить до 35 рядов заграждений.