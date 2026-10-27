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Некоторые медицинские работники на Украине не хотят оказывать помощь пациентам, говорящим по-русски. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает РИА Новости.

По словам Ивановской, к ней обращаются медики, которые прямо говорят о нежелании обслуживать русскоязычных пациентов. Она привела такие случаи в качестве примера проблем, связанных с соблюдением языкового законодательства.

Омбудсмен назвала подобные ситуации "вопросом морали". При этом она не объяснила, почему отдельные врачи отказываются оказывать медицинские услуги людям, говорящим по-русски.

Ранее Владимир Путин заявлял, что среди причин начала специальной военной операции были борьба с неонацизмом и русофобией, а также противодействие попыткам искоренить все русское. По словам российского лидера, Москва не намерена мириться с героизацией нацизма на Украине.