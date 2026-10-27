Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 05:29

Безопасность

МВД предупредило о мошенничестве с виртуальными зарубежными картами

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Злоумышленники предлагают россиянам оформить иностранную банковскую карту для оплаты покупок и сервисов за рубежом, но вместо обещанной услуги похищают деньги и собирают персональные данные. Об этой схеме предупредили в министерстве внутренних дел России.

Аферисты размещают в интернете объявления о выпуске виртуальных карт за плату. Желающим воспользоваться предложением предлагают отправить реквизиты банковской карты, копию паспорта и другие личные сведения.

После получения данных мошенники требуют оплатить услугу. Однако обещанную карту они не оформляют, а переведенные им деньги присваивают.

Переданная информация может быть использована и в дальнейшем. С ее помощью мошенники могут попытаться похитить средства со счетов пострадавших или оформить на их имя кредиты.

В МВД призвали россиян не передавать паспортные данные незнакомым людям независимо от того, кем те представляются и какие услуги предлагают. В ведомстве также рекомендовали никому не сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения операций.

Ранее в ведомстве рассказали, что ежедневное поступление подозрительных сообщений может говорить о том, что номер телефона попал в мошеннические базы. МВД советует при резком увеличении числа подозрительных уведомлений проверить, какие персональные сведения доступны о человеке в интернете, и усилить защиту аккаунтов в мессенджерах.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика