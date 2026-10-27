МВД предупредило о мошенничестве с виртуальными зарубежными картами

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Злоумышленники предлагают россиянам оформить иностранную банковскую карту для оплаты покупок и сервисов за рубежом, но вместо обещанной услуги похищают деньги и собирают персональные данные. Об этой схеме предупредили в министерстве внутренних дел России.

Аферисты размещают в интернете объявления о выпуске виртуальных карт за плату. Желающим воспользоваться предложением предлагают отправить реквизиты банковской карты, копию паспорта и другие личные сведения.

После получения данных мошенники требуют оплатить услугу. Однако обещанную карту они не оформляют, а переведенные им деньги присваивают.

Переданная информация может быть использована и в дальнейшем. С ее помощью мошенники могут попытаться похитить средства со счетов пострадавших или оформить на их имя кредиты.

В МВД призвали россиян не передавать паспортные данные незнакомым людям независимо от того, кем те представляются и какие услуги предлагают. В ведомстве также рекомендовали никому не сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения операций.

Ранее в ведомстве рассказали, что ежедневное поступление подозрительных сообщений может говорить о том, что номер телефона попал в мошеннические базы. МВД советует при резком увеличении числа подозрительных уведомлений проверить, какие персональные сведения доступны о человеке в интернете, и усилить защиту аккаунтов в мессенджерах.