Кардиолог Доронин: идеальный пульс человека составляет 60–90 ударов в минуту

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Частота сердечных сокращений в состоянии покоя может многое рассказать о работе организма. Врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин в беседе с РИА Новости назвал ориентиры для оценки пульса и объяснил, когда стоит обратиться к врачу.

По словам специалиста, стандартным диапазоном считают от 60 до 90 ударов в минуту. При этом постоянно учащенный пульс даже в состоянии покоя требует внимания.

Если частота сердечных сокращений регулярно превышает 100 ударов в минуту, стоит проверить щитовидную железу. Среди возможных причин Доронин назвал йодную недостаточность и аутоиммунный тиреоидит – хроническое воспалительное заболевание этого органа.

Обратиться к врачу также рекомендуется при пульсе на уровне 45–50 ударов в минуту, если человек не занимается спортом и у него выражена брадикардия. Так называют состояние, при котором частота сердечных сокращений в покое снижается до 60 ударов в минуту и ниже.

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