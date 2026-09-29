Кардиолог Кондрахин: боль в нижней челюсти может говорить об ишемической болезни сердца

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Дата призвана привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиологов, для контроля работы органа важно ежегодно проходить обследование, наблюдать за артериальным давлением, холестерином, глюкозой и весом. Как защитить себя от катастрофы и какие неочевидные симптомы могут указывать на болезнь – в материале Москвы 24.

Болезни развиваются бессимптомно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Всемирный день сердца отмечается с 1999 года: изначально он проводился в последнее воскресенье сентября, но с 2011-го за ним закрепили дату – 29 сентября. Праздник учрежден по инициативе Всемирной федерации сердца и призван привлечь внимание к эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний в мире и мерам профилактики.

Важно вовремя начать лечение заболеваний органа, так как при появлении первых симптомов уже поздно заниматься профилактикой, рассказал Москве 24 врач-кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.



(естественные ткани, из которых состоит сердце. – Прим. ред.) и катастрофа уже произошла. Проблема глобальна, но заключается в том, что некоторые десятилетиями ведут образ жизни, который и приводит к этим катастрофам, однако пациенты не предпринимают никаких действий, чтобы хоть как-то изменить ситуацию.

Филипп Кузьменко врач-кардиолог, медицинский блогер Это значит, что организм потерял все биополимерыи катастрофа уже произошла. Проблема глобальна, но заключается в том, что некоторые десятилетиями ведут образ жизни, который и приводит к этим катастрофам, однако пациенты не предпринимают никаких действий, чтобы хоть как-то изменить ситуацию.

По словам врача, практически все болезни сердца развиваются из-за атеросклеротических бляшек (жировых отложений) внутри сосудов сердца, что способно формироваться десятилетиями и без каких-либо симптомов. Поэтому важно следить за работой органа и сосудов еще до того, как появились какие-либо проблемы, и делать это с 18 лет. Достаточно контролировать четыре параметра: артериальное давление, холестерин, глюкозу в крови, а также индекс массы тела.

"В этом поможет диспансеризация: человеку измерят давление, возьмут кровь, чтобы проверить уровень холестерина и глюкозы. Оптимальным считается уровень давления 130 на 80, холестерина и глюкозы – до 6 ммоль. Однако все индивидуально, поэтому важно обратиться к врачу за расшифровкой анализов", – рассказал Кузьменко.

Если проблемы с сердцем все же начались, самыми распространенными симптомами становятся одышка и отеки ног. Нарушение дыхания может появиться даже при прохождении нескольких десятков метров, а также вследствие не только физической, но также эмоциональной нагрузки. Эти симптомы требуют срочного обращения к врачу, подчеркнул специалист.

Неожиданные сигналы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 отметил, что симптомами одной из популярных болезней сердца – ишемической – являются жжение в груди и тянущая, но очень острая боль.

С этим можно столкнуться при физической нагрузке. Однако, если такие симптомы возникают в покое, – это самый тяжелый случай, который сигнализирует, что сосуды сердца полностью забиты, добавил врач.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Еще один важный симптом – боль за грудиной, где расположено больше всего сосудов. Часто люди начинают жаловаться, что не могут пройти дальше метра без нитроглицерина, расширяющего сосуды. Это указывает на явные проблемы с сердцем.

Однако существуют и неочевидные симптомы. Например, боль в нижней челюсти, которая наблюдается при ишемической болезни. Это происходит из-за перемещения боли – передачи нервных импульсов из сердца в другие части тела. Также при таком недуге могут быть неприятные ощущения в левой руке, под лопаткой или в животе, добавил эксперт.

"При этом все равно нужно обращаться к терапевту: именно этот врач поможет выявить причину боли и перенаправит при необходимости к профильному специалисту. Либо при подозрении на болезнь сердца назначит электрокардиографию", – отметил специалист.

Кроме того, аритмия также стала распространенной проблемой сердца. Отличить первые симптомы от обычной тревожности или учащенного сердцебиения можно по ритму, предупредил Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Обычное сердцебиение имеет равный ритм, и человек четко чувствует пульс. То есть сокращение сердца совпадает с артериями. Аритмия же, помимо болей в сердце, сопровождается неравномерным наполнением пульса: либо резкие изменения, либо провалы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

Врач добавил, что помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью здорового образа жизни. Важна регулярная физическая активность – желательно ходьба, плавание или велоспорт, а также соблюдение диеты. Питание должно быть обогащено жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9: то есть красной рыбой, морской рыбой жирных сортов, зеленью и овощами. Все это будет служить профилактикой повышения уровня холестерина в крови.

"Также не стоит пить много кофе. Допустимая норма в сутки – одна чашка, примерно 200 миллилитров", – отметил специалист.

При этом нужно помнить, что любая боль в грудной клетке расценивается как связанная с сердцем. Поэтому при появлении симптома не стоит успокаивать себя, а лучше сразу обратиться к врачу. Также не стоит надеяться, что неприятные ощущения пройдут сами: это возможно, но после может резко случиться инфаркт, предостерег специалист.

