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29 сентября, 11:09

Регионы

Забег на Сахалине отменили из-за высокой активности медведей

Фото: depositphotos/kyslynskyy​

Организаторы отменили скайраннинг-гонку "Забег на пик Чехова" на Сахалине из-за медведей, сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок, биатлона и альпинизма Сахалинской области.

Состязание должно было пройти 3 октября. Участникам предстояло преодолеть дистанцию 24 километра, общий набор высоты составил бы 1 350 метров. Скайраннинг сочетает в себе бег и элементы альпинизма. Состязания подразумевают скоростное восхождение и бег в высокогорье по технически сложным маршрутам.

В сообщении сказано, что решение было принято из соображений безопасности участников, волонтеров и организаторов. Отмечается, что в районе проведения забега высокая активность медведей. В таких условиях гарантировать безопасность на маршруте невозможно.

"Нам очень жаль, что обстоятельства складываются именно так, но безопасность участников остается главным приоритетом", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников объяснил, что нападения медведей на людей участились из-за изменения климата и роста популяции. Помимо этого, животные вынуждены искать новые территории из-за нехватки еды.

Красников подчеркнул, что в каждом регионе необходимо отдельно оценивать, как изменилась кормовая база и выросла численность хищников.

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