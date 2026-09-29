Более 500 москвичей переедут в новостройку по реновации в Красносельском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город передал под заселение новый жилой комплекс на Леснорядской улице, дом 7, для участников программы реновации из трех старых домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что в действующую программу реновации в Красносельском районе входят восемь домов старого жилого фонда. Три из них уже полностью расселены. Комфортные квартиры в двух современных жилых комплексах на улице Русаковской получили почти 650 человек.

"Всего в Красносельском районе планируется переселить в новые квартиры более 1,4 тысячи москвичей", – передает слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Поскольку новостройка находится рядом с расселяемыми домами, после переезда горожане сохранят привычный образ жизни и смогут пользоваться знакомой социально-транспортной инфраструктурой. Образовательные и медицинские учреждения, ветклиника, магазины, предприятия сферы услуг и спортивные секции находятся в шаговой доступности от новостройки. Рядом расположены станции метро "Красносельская" и "Сокольники", а также станция МЦД-3 Митьково.

28 сентября почти 200 жителей дома 8, около 300 горожан из дома 12, корпуса 2, на Русаковской улице и москвичи из дома 10, строения 1, в Московско-Казанском переулке приступили к осмотру квартир в новостройке на Леснорядской улице. Специалисты департамента городского имущества, работающие сейчас в центре информирования на первом этаже заселяемого жилого комплекса, помогают участникам программы заключить договоры с городом.

Участники программы могут удобно онлайн выбрать время и дату осмотра предложенных квартир и подписания договора, добавила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Такие опции доступны через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду помогает общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации". С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Москве за время действия программы реновации полностью расселили более 1,3 тысячи старых зданий. Программа была утверждена в 2017 году, и на сегодняшний день в нее включены уже 5 176 жилых домов.

Москвичам дали равнозначные квартиры в новостройках, построенных рядом с прежними местами проживания. Это избавляет горожан от необходимости привыкать к новой инфраструктуре.

