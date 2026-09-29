29 сентября, 12:42Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в избиении мужчины у бара на Тверской улице
Фото: МАХ/"Петровка, 38"
Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины около бара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по столице.
Инцидент произошел на Тверской улице. Во время ссоры злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов по голове. Потерпевший упал на асфальт и потерял сознание. Его доставили в больницу, где медики диагностировали тяжкий вред здоровью.
В течение суток правоохранители установили личность нападавшего и задержали его на Алтуфьевском шоссе. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Норильска, который находился в Москве проездом.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант отправлен под домашний арест.
Ранее сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, который избил пассажира метро в подуличном переходе станции "Кузьминки". Злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов по лицу. Пострадавший получил травмы, в том числе перелом костей носа. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
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