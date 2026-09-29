В Москве задержали подозреваемого в избиении мужчины у бара на Тверской улице

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины около бара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по столице.

Инцидент произошел на Тверской улице. Во время ссоры злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов по голове. Потерпевший упал на асфальт и потерял сознание. Его доставили в больницу, где медики диагностировали тяжкий вред здоровью.

В течение суток правоохранители установили личность нападавшего и задержали его на Алтуфьевском шоссе. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Норильска, который находился в Москве проездом.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант отправлен под домашний арест.

Ранее сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, который избил пассажира метро в подуличном переходе станции "Кузьминки". Злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов по лицу. Пострадавший получил травмы, в том числе перелом костей носа. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".