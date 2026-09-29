Блогеру Портнягину запросили 5 лет колонии по делу об отмывании более 15 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Прокурор в ходе прений сторон в Мещанском суде Москвы попросила назначить блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, Портнягину вменяют отмывание 15 миллионов 308 тысяч рублей. Вместе с ним по делу проходят его жена Екатерина Портнягина и бывший партнер Алексей Николаев.

Сам Портнягин в ходе допроса в суде говорил, что долгое время жил в Китае, а когда вернулся в Россию, не знал, как устроена налоговая система. Все сведения он получал от бухгалтеров, которые, по его словам, рекомендовали "дробление" бизнеса. Свою вину он не признал.

Николаев, напротив, согласился с обвинением и пояснил, что оформленное на него ИП отдал в управление Портнягиным, сам его не использовал, а также не отслеживал, какие договоры заключались с его участием.

Адвокат блогера Евгений Грицков заявлял, что сторона защиты продолжит настаивать на отсутствии состава преступления. С его слов, Верховный суд России установил необходимость доказывать намерение скрыть источник происхождения денег при легализации, а в рассматриваемом деле все расходы совершены со счетов Портнягина для покупки недвижимости на его имя.

О том, что Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, стало известно в апреле 2024 года. По данным следствия, с 2018 по 2020 год предприниматель вместе со своей супругой не уплатил налоги на сумму более 124 миллионов рублей, после чего перевел более 63 миллионов, полученных преступным путем, на счета третьих юрлиц.

Помимо этого, в 2022 году Портнягина дала взятку в интересах коммерческой компании мужа. Однако во время расследования удалось полностью возместить ущерб, в связи с чем прекратилось уголовное преследование.

Предпринимателя задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест. Позднее суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий, а затем снял с блогера налоговую задолженность на сумму более 40 миллионов рублей.