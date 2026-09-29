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29 сентября, 13:09

Общество

Рекордные 19,5 тыс человек посетили кинотеатр на Северном речном вокзале за сезон

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Кинотеатр "Кинопорт" на Северном речном вокзале с середины мая до 27 сентября посетили рекордные 19,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в мессенджере MAX.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, это более чем в 2 раза превышает показатель всего прошлого сезона. Он также поблагодарил посетителей и добавил, что за указанный период люди сходили на более чем 220 киносеансов.

За это время также были проведены 8 спецпоказов, в рамках которых обсуждался отечественный и зарубежный кинематограф. "Кинопорт" завершил работу.

Ранее сообщалось, что премьера авторской кинокартины "Безумная планета" режиссера Сергея Меринова состоится в российских кинотеатрах в следующем году. История ленты переносит зрителей в XXXI век. Кинокартина объединит пластилиновую технику и 3D.

В ее создании участвовал лид-аниматор Disney Марат Давлетшин. Авторы рассчитывают заинтересовать фильмом семейную аудиторию, но делают акцент не только на приключенческой составляющей.

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