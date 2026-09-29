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29 сентября, 13:58

Политика

Песков назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в поджоге военного завода в Таллине голословными и необдуманными.

Представитель Кремля прокомментировал заявление эстонской телерадиокомпании ERR, которая сообщала, что в ночь на 15 августа в Таллине загорелось здание. Им пользовалась оборонная компания Milrem Robotics, поставляющая Украине беспилотные наземные машины THeMIS.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что поджог был совершен по заказу российских спецслужб. В свою очередь, Песков отметил, что такие заявления не содержат аргументации, поэтому серьезно к ним относиться нельзя.

Ранее Владимир Путин прокомментировал обвинения ФРГ в адрес России, связанные с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел 5 августа. По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки.

Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения. Во вторник, 1 сентября, Берлин возложил ответственность за случившееся на Россию.

В ответ на это российский лидер подчеркнул, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности РФ к инциденту, а улики, судя по всему, были подброшены.

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