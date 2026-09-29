29 сентября, 13:58Политика
Песков назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в поджоге военного завода в Таллине голословными и необдуманными.
Представитель Кремля прокомментировал заявление эстонской телерадиокомпании ERR, которая сообщала, что в ночь на 15 августа в Таллине загорелось здание. Им пользовалась оборонная компания Milrem Robotics, поставляющая Украине беспилотные наземные машины THeMIS.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что поджог был совершен по заказу российских спецслужб. В свою очередь, Песков отметил, что такие заявления не содержат аргументации, поэтому серьезно к ним относиться нельзя.
Ранее Владимир Путин прокомментировал обвинения ФРГ в адрес России, связанные с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел 5 августа. По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки.
Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения. Во вторник, 1 сентября, Берлин возложил ответственность за случившееся на Россию.
В ответ на это российский лидер подчеркнул, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности РФ к инциденту, а улики, судя по всему, были подброшены.