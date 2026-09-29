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29 сентября, 14:12

Происшествия

На Сахалине 13-летнего мальчика смыло волной с пирса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Сахалинской области 13-летнего мальчика смыло волной с пирса. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, в Холмске в районе Приморского бульвара ребенок перелез через ограждения, в результате его смыло волной с пирса. На место происшествия выехали спасатели противопожарной службы и медицинские работники.

Тело мальчика обнаружили в 20 метрах от берега. Из-за сильного волнения моря его не могут достать из воды. На месте работают 23 человека и 9 единиц техники. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее 9-летняя девочка во время прогулки упала в яму с горячей водой в Цигломенском округе Архангельска. По версии следствия, яма образовалась в результате протечки из системы горячего водоснабжения рядом с жилым домом. Ребенок получил термические ожоги и был доставлен в больницу.

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