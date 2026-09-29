Роскомнадзор подал иск на 300 тыс руб к экс-футболисту сборной РФ Смолову

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Роскомнадзор подал иск к бывшему игроку сборной России по футболу Федору Смолову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Там уточнили, что исковое заявление поступило 24 сентября и зарегистрировано в установленном порядке. Сумма требований составляет 300 тысяч рублей. При этом причину иска в суде не назвали.

До этого в СМИ появилась информация, что претензии связаны с неуплатой обязательного сбора в размере 3% за рекламу в интернете.

Ранее стало известно, что с рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) принудительно взыскивают задолженность в размере 73 тысяч рублей за ЖКУ. Производство о взыскании задолженности по оплате газа, тепла и электроэнергии открыли 1 сентября. Иск в суд подала компания "Одинцовская теплосеть".