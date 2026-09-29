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29 сентября, 14:14

Происшествия

На Камчатке медведь убил собиравшего клюкву мужчину

Фото: 123RF.com/bseara

Медведь напал на мужчину, который собирал клюкву в тундре недалеко от села Устьевого Соболевского округа Камчатского края, и убил его. Об этом РИА Новости заявил представитель Госохотнадзора региона.

Он отметил, что мужчина находился в тундре один в месте обитания медведей: группа людей высадила его в 10 километрах южнее села, чтобы он собирал ягоды. Сообщение о ЧП поступило в диспетчерскую службу около 18:00 по местному времени (09:00 по московскому).

При этом в 16:00 сам мужчина звонил и рассказывал, что набрал ведро клюквы. Затем к нему подошел медведь и начал есть ягоды, после чего тот перестал выходить на связь.

Когда группа вернулась на место, она увидела хищника, человека рядом не было. Выяснилось, что зверь убил сборщика и прикопал его. Позже животное застрелили, а тело погибшего вывезли и доставили в Соболевскую больницу.

Из-за учащения случаев появления медведей в жилых зонах в Петропавловске-Камчатском и Усть-Камчатском районе введен режим повышенной готовности. В поселке Палана, расположенном в Тигильском округе, детям запрещено находиться на улице без взрослых в ночное время.

Кроме того, режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям ввели в Минусинском округе Красноярского края. Представители власти уточнили, что это не повод для паники, однако нужно усилить бдительность. В окрестных лесах и около населенных пунктов уже ликвидировали 24 хищника.

Численность медведей в Подмосковье выросла вдвое за 10–15 лет

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