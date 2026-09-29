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29 сентября, 11:41

Регионы

Режим повышенной готовности ввели в Красноярском крае из-за медведей

Фото: depositphotos/LuaAr

В Минусинском округе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к населенным пунктам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию округа.

Как отметили представители власти, это не является поводом для паники, но все же стоит усилить бдительность. В окрестных лесах и вблизи населенных пунктов в рамках регулирования популяции диких животных были ликвидированы уже 24 хищника.

В округе также сформировали специальные группы для мониторинга обстановки и оперативного реагирования, куда вошли охотоведы и полицейские. Кроме того, местных жителей призвали не отпускать детей гулять одних, особенно возле пустырей и лесов, и не оставлять остатки пищи и мусор в контейнерах.

Ранее президент РАН Геннадий Красников пояснил, что нападения медведей на людей участились из-за изменения климата и роста популяции. Животные вынуждены искать новые территории из-за нехватки еды.

Красников подчеркнул, что в каждом регионе необходимо отдельно оценивать, как изменилась кормовая база и выросла численность хищников.

Численность медведей в Подмосковье выросла вдвое за 10–15 лет

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