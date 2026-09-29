Словосочетание "сикс севен" вошло в число претендентов на звание "Слово года – 2026"

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Словосочетание "сикс севен" получило 14% голосов в рамках выбора потенциального слова 2026 года по версии медиахолдинга Rambler&Co. Об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам опроса 2 тысяч респондентов.

Лидером голосования стало слово "нейрослоп", описывающее низкокачественный контент от искусственного интеллекта, – за него отдали голоса 18% участников.

На втором месте расположилось "нишевый" (популярный в узких кругах) с 16%, а "ред-флаг" (тревожный звоночек) и "сикс севен" разделили третье место, получив по 14%.

При этом почти четверть опрошенных (24%) признались, что без поиска не понимают значение ни одного из предложенных слов.

Респонденты также рассказали, что, по их мнению, делает слово частью повседневной речи. Для 35% главным критерием стала способность коротко описать знакомое явление или эмоцию. Еще 32% считают, что слово закрепляется в языке, когда его используют люди разного возраста. Для 17% важным признаком является выход выражения за пределы соцсетей – в медиа, рекламу и кино. И только 16% назвали решающим моментом фиксацию значения в словаре.

Аудитория разделилась в вопросе о включении новых слов в официальные словари. Примерно 37% считают, что издания должны сохранять литературную норму и не следовать за каждым трендом. 28% допускают фиксацию популярных слов с пометкой "сленг", 23% – если они широко используются и имеют понятное значение. Еще 12% предложили выпускать специальные сборники современной разговорной речи.

Ранее сообщалось, что в лонг-лист претендентов на звание "Слово года – 2026" вошли "Колобок", "Макс" (мессенджер), "НПЗ", "БПЛА" и междометие "газ". Эксперты отбирали их по трем критериям: актуальность, популярность и значение. Рабочая группа насчитывала более 80 лингвистов, филологов, журналистов и других специалистов.

