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29 сентября, 18:02

Технологии

"Додо Пицца" и "Дринкит" продолжили работать в штатном режиме после кибератак

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Сети ресторанов "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит" продолжают работу в штатном режиме после кибератаки на IT-инфраструктуру. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

"Дринкит" является сетью цифровых кофеен, которая входит в экосистему Dodo Brands – создателя "Додо Пиццы". По предварительной информации, кибератаки в большей степени затронули данные сотрудников и частично клиентов.

В ходе атаки на "Дринкит" злоумышленники могли получить доступ к номерам телефонов и именам части пользователей, указанных в профиле. "Додо Пицца" уведомила Роскомнадзор о произошедшем и продолжает расследование.

О кибератаке на сеть ресторанов стало известно вечером 28 сентября. В компании подчеркнули, что платежные данные у них не хранятся, поэтому они в безопасности. Доступ злоумышленников был заблокирован.

По данным канала Baza, "Додо Пиццу" взломала хакерская группировка. В базе злоумышленников, как утверждалось, оказалось около 68 миллионов клиентов из разных стран. По каждому доступны имя, email, телефон, дата рождения, адреса и история заказов с составом и стоимостью за 15 лет.

Кроме того, у 53,1 миллиона клиентов был хотя бы один заказ, еще у 15,2 миллиона заказов не было. Всего в базе около 860–870 миллионов заказов, из них 744 миллиона пришлись на Россию.

Позднее Роскомнадзор получил уведомление от компании "Додо Пицца" о кибератаке на ее IТ-систему. В РКН заявили, что анализируют полученные сведения для принятия решения о проведении проверки.

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