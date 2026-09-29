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29 сентября, 20:03

Происшествия

Парень напал с ножом на 17-летнюю девушку и поджег квартиру в Башкирии

Фото: телеграм-канал Baza

В городе Сибае в Башкирии 19-летний парень напал с ножом на 17-летнюю девушку, после чего в квартире произошел пожар. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Следователи указали, что инцидент произошел вечером 28 сентября. Во время пожара девушке удалось выбраться из жилья. Медики обнаружили у нее ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.

Во время ликвидации возгорания в квартире нашли тело парня. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

В свою очередь, в канале Baza в мессенджере MAX сообщили, что на произошедшее отреагировали соседи, они вызвали экстренные службы. По данным СМИ, молодой человек скончался от тяжелых ожогов. Девушка сейчас сейчас находится в реанимации на ИВЛ, ее откачивали после остановки сердца.

В СМИ добавили, что погибший принимал антидепрессанты и ранее посещал психиатра. Якобы за 2 недели до ЧП у него был последний прием у врача. Однако дома у молодого человека часто наблюдались припадки, он закрывался в квартире и не пускал мать.

Ранее уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после нападения подростков на водителя трамвая в Свердловском районе Перми. Агрессивно настроенная компания молодых людей сначала ударила по трамваю, а затем один из подростков нанес удар водителю по лицу.

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