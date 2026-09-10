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10 сентября, 15:27

Происшествия

Уголовное дело возбудили после нападения подростков на водителя трамвая в Перми

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения подростков на водителя трамвая в Свердловском районе Перми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

По информации следователей, об инциденте стало известно из соцсетей. Агрессивно настроенная компания молодых людей сначала ударила по трамваю, а затем один из подростков нанес удар водителю по лицу.

В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося, в том числе личности молодых людей.

Ранее в дагестанском Каспийске 16-летний подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста. Он нанес мужчине несколько ранений в шею.

Таксист попытался защититься и ранил подростка в живот. Оба были доставлены в больницу. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство.

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