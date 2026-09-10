Сенат Узбекистана одобрил закон об изменении алфавита

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Верхняя палата парламента Узбекистана приняла закон, который меняет состав алфавита на латинице. Об этом сообщила пресс-служба сената, передает ТАСС.

Согласно документу, алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа вместо прежних 26 букв и трех сочетаний букв. Изменения вносятся в закон "О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике". В сообщении указано, что закон был одобрен после обсуждения сенаторами.

До вступления изменений в силу разрешается использовать старую систему в документах, ценных бумагах и на денежных знаках. Символы госорганов и организаций, а также вывески и указатели со старыми надписями можно будет применять до их непригодного состояния или истечения установленного срока.

По мнению сенаторов, принятие закона будет способствовать расширению возможностей использования и цифровизации узбекского языка. После одобрения Верхней палатой парламента Узбекистана документ направят на подпись президенту.

Ранее в Минпросвещения России опровергли информацию о создании при правительственной комиссии по русскому языку рабочей группы для включения новой лексики в нормативные словари.

В СМИ сообщали, что необходимость в этой мере возникла после того, как с 1 марта 2026 года вступил в силу закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве.

В министерстве также напомнили, что перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка, утвержден распоряжением правительства от 30 апреля 2025 года. В него входят орфографический, орфоэпический и толковый словари, а также словарь иностранных слов.

