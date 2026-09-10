Минобороны России иронично прокомментировало удар по табачной фабрике в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Министерство обороны России в своем телеграм-канале иронично прокомментировало удар по табачной фабрике в Киеве, связав его с темой здоровья.

Удар был нанесен по предприятию, которое, по словам военных, "разнесено". В Минобороны назвали произошедшее продолжением "здоровой серии" и добавили, что "курение опасно для здоровья".

Вслед за этим ведомство опубликовало плакат с лозунгом поэта Владимира Маяковского: "Маленький окурок – этот вот – может сжечь огромный завод".

Предположительно, под удар попала фабрика компании Imperial Brands.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по складу беспилотников в Киеве. Атака была реализована с применением беспилотников "Герань-4 сикер". В результате цель была поражена.

