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10 сентября, 18:00

Регионы

Нижегородский "БАРС" будет рассматривать кандидатов с категорией "Д"

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кандидаты с категорией "Д" (не годен к военной службе) могут претендовать на службу в резервном подразделении "БАРС-НН", сообщается в телеграм-канале боевого армейского резерва Нижегородской области.

Во время специальной военной операции появилась возможность рассматривать для заключения трехлетнего контракта граждан, признанных военно-врачебной комиссией не годными к военной службе по состоянию здоровья. Это касается ветеранов боевых действий, получивших ранения во время службы, чье состояние здоровья позволяет выполнять обязанности по конкретным воинским должностям.

Для таких кандидатов сняты ограничения по возрасту, они могут рассматриваться без его учета. Решение о том, возможен ли контракт, принимается индивидуально после медицинского освидетельствования и при положительном заключении военно-врачебной комиссии.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение разрешить добровольцам с категорией годности "Д" служить в региональных подразделениях. С этой идеей к нему обратился военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор пояснил, что среди добровольцев сложился костяк людей, которые, трезво оценивая свои возможности, настойчиво просят разрешить им службу именно в региональных структурах, отвечающих за оборону объектов от беспилотников. При этом он подчеркнул, что об отправке таких бойцов на передовую речи не идет.

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