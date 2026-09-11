GFCN: фейковые карты заправок собирают данные россиян на фоне перебоев с топливом

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В России на фоне сложностей с топливом в регионах активизировались мошенники, создающие поддельные карты заправок и фишинговые сайты для сбора пользовательских данных. Об этом сообщил ТАСС президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак.

Он отметил появление большого количества фишинговых сайтов с поддельными талонами и неверифицированных ресурсов с "абсолютно левыми" картами заправок, созданных исключительно для сбора данных пользователей.

Эксперт назвал эту ситуацию ярким примером того, как проблемы в офлайн-среде провоцируют создание подобных проектов, которые затем представляют серьезную угрозу как для граждан, так и для государства. По его словам, такая деятельность ведется системно и направлена против страны в целом.

Табак также добавил, что сегодня практически нет сфер, не затронутых этой проблемой, однако наиболее уязвимыми остаются темы безопасности, политических процессов и социальной сферы.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники разработали новую схему хищения аккаунтов в мессенджерах – через голосование в конкурсе. Злоумышленники взламывают чужую учетную запись и создают от имени владельца "группу поддержки" для конкурса, в которую добавляют контакты жертвы.

Правительство России планирует до конца года представить в Госдуме третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. В пакет мер войдут около 15–17 новых инициатив.