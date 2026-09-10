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10 сентября, 22:10

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DPA: угроза безопасности возникла около генконсульства Украины в Дюссельдорфе

Угроза безопасности возникла около генконсульства Украины в Дюссельдорфе

Фото: 123RF.com/gorlovkv

Угроза безопасности возникла около генерального консульства Украины в немецком Дюссельдорфе, сообщает агентство DPA.

В настоящее время нет информации, что именно произошло. По данным журналистов, район генконсульства оцеплен, полицейские перекрыли оградительной лентой участок одной из улиц в центре города.

Ранее на территорию компании Rohde&Schwarz в Мюнхене бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. В результате произошел пожар, однако вскоре огонь удалось потушить.

Полиция задержала двух подозреваемых, которыми оказались жители Болгарии. Правоохранители предположили, что мужчина и женщина совершили преступление по политическим мотивам.

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