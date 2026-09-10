Столичная пара решила пройти пешком всю Россию после запроса в ChatGPT

Столичная пара решила пройти пешком всю Россию и рассказать о своем путешествии в Сети. Влюбленные бросили вызов нейросети, которая заявила, что сделать подобное без должной физподготовки невозможно. Какие испытания выпали на их долю и когда они планируют финишировать – в материале Москвы 24.

"Дело – в проверке себя"

Фото: МАХ/"Пешком через Россию | Москва – Владивосток"

Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян отправились пешком из Москвы до Владивостока и рассказывают о своих приключениях в соцсетях.

История путешествия началась в январе 2026 года, когда Павел увидел в интернете ролик о человеке, преодолевающем большие расстояния без транспорта. Заинтригованный, он решил спросить у нейросети ChatGPT, можно ли без специальной физической подготовки пересечь всю Россию таким способом. Ответ оказался категоричным – невозможно. Этот вердикт, по признанию мужчины, стал отправной точкой – он воспринял его как личный вызов.





Павел Шабалин путешественник Владивосток был моей давней мечтой, но дело не в точке на карте, а в масштабе, в проверке себя, в выходе из рутины, в желании понять, на что мы способны на самом деле. И еще в людях. Потому что Россия – это не просто километры и города, это люди: открытые, добрые, настоящие. Мы верим, что именно они станут самой важной частью этого пути.

Павел поделился идеей с супругой, но сначала она не восприняла предложение всерьез – речь все же шла не о прогулке до метро, а о пути протяженностью около 9 тысяч километров. Однако через три дня Павел и Тамара приняли окончательное решение, а еще через девять вышли на маршрут прямо с Красной площади.



Подготовка была почти символической: снаряжение заказали на маркетплейсах, а единственная тренировка состояла из одного похода по Москве на 20–25 километров с нагруженными рюкзаками. В Сети же предупредили пару о возможных опасностях в дороге, среди которых – риск встретить диких животных.

"Будьте осторожны, в Сибири активизировались медведи"; "вы запаслись специальными баллончиками?"; "в Приморье еще и тигры", – написали комментаторы.

Однако подобный челлендж одобрили не все. В частности, пару осудили за то, что у них "слишком много свободного времени".

"Я тоже так хочу 220 дней ходить и не работать"; "один вопрос – нафиг это нужно?"; "чувствую подвох, но не могу доказать", – отметили они.

При этом даже в походе супруги продолжают работать, но удаленно: они занимаются консалтингом и международными расчетами.

"Постоянно появляются мозоли"

Фото: МАХ/"Пешком через Россию | Москва – Владивосток"



К 10 сентября супруги преодолели более 6 тысяч километров через такие города, как Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и Иркутск. При этом по пути пара сталкивалась с серьезными трудностями. В Чебоксарах из-за неправильно подобранной обуви у Павла начались проблемы с ногами, ему пришлось обратиться в травмпункт. За время похода он несколько раз менял обувь, в то время как спутница смогла проходить в первых кроссовках значительно дольше.





Тамара Погосян путешественница У нас совершенно разные ноги. У меня все хорошо, а у Паши они сильно потеют, поэтому у него постоянно появляются мозоли. Подолог меня смотрит пять минут, а Пашу – час.

Также в последний вечер перед стартом они купили тележку, чтобы везти в ней вещи. Однако за пределами столицы тротуары закончились, ее пришлось тащить рывками по заснеженной обочине.



Кроме того, профессиональные туристы упрекали влюбленных за обычные пуховики. Позже Павел признал, что не приспособленная к походам мокрая верхняя одежда становилась настолько тяжелой, что под ней ломалась вешалка.

При этом оказалось, что идти при минус 30 легче, чем при плюс 30. В мороз тело согревается от движения, а в жару солнце и горячий асфальт не оставляют возможности спрятаться, объясняли они.

За время путешествия супруги познакомились с сотнями людей, а на встречи с подписчиками в крупных городах приходили более 100 человек. К примеру, в Новосибирске они посетили зоопарк и отдохнули у реки Оби, а в Красноярске совершили полет на самолете, чтобы увидеть город с высоты.

Дойдя до Иркутска, Тамара и Павел прикупили осеннюю одежду для дальнейшего путешествия. По их словам, общие расходы за все время пути уже превысили 250 тысяч рублей. К 10 сентября они добрались до Улан-Удэ, где планируют провести несколько дней, изучить город и встретиться с местными жителями. А впереди – путь через Забайкальский край, Амурскую область, Хабаровский край и Приморье.



Добраться до конечной точки супруги рассчитывают в апреле 2027 года, однако сроки будут зависеть от погоды, самочувствия и маршрута. Новый год им, скорее всего, придется встречать где-то в пути.

