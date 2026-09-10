Косметолог Мицкевич: после лета кожа может требовать комплексной коррекции

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Осень является подходящим временем для восстановления кожи, так как именно после лета бывает необходима комплексная коррекция. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-косметолог, дерматолог Полина Мицкевич.

По ее словам, после яркого солнца, морских поездок и горнолыжных курортов кожа часто бывает обезвожена, также становятся заметны проявления хронического фотоповреждения. Она пояснила, что ультрафиолет способен нарушить эпидермальный барьер, усилить меланогенез, спровоцировать оксидативный стресс и привести к деградации коллагеновых и эластиновых волокон.

Специалист отметила, что правильно подобранные уходовые средства действительно могут восстановить барьер кожи и снизить трансэпидермальную потерю воды, если главная проблема заключается в сухости, ощущении стянутости или высокой чувствительности.

Однако, обратила внимание Мицкевич, с фотостарением только наружные средства не справятся. Более серьезный подход потребуется при обнаружении сильной пигментации, сосудистых изменений и при снижении плотности кожи.

Косметолог пояснила, что из-за ультрафиолета начинают активно действовать ферменты, разрушающие коллаген. Кожа становится менее плотной и эластичной, выделяются мелкие морщины. В этом случае можно обратиться к специалисту, который предложит аппаратные процедуры, инъекции или химические способы восстановления.

Поэтому, по словам Мицкевич, осень подходит для программ восстановления кожи. Однако не обязательно смотреть на время года, главное – исходить из типа и состояния кожи, а также степени повреждений.

Отдельно специалист предупредила, что при появлении или изменении родинок после лета необходимо сразу посетить дерматолога. Насторожить могут измененные форма, размер, цвет, а также зуд или болезненные ощущения.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова объяснила, что риск возникновения перхоти возрастает в осеннее время из-за стресса и состояния желудочно-кишечного тракта. В борьбе с ней помогут специальные средства и уменьшение количества сладких и молочных продуктов в рационе. Важно также наладить режим сна.

