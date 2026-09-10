Sky News: четыре человека пострадали при нападении неизвестного в Лондоне

Фото: 123RF.com/whiteboxmedia

Четыре человека пострадали при нападении неизвестного с холодным оружием на юго-востоке Лондона. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на службу скорой помощи британской столицы.

Инцидент произошел в районе Бромли. Вызов в скорую помощь поступил примерно в 14:19 по местному времени (16:19 по московскому). Раненых госпитализировали, информация об их состоянии не раскрывается. Также неизвестно, задержан ли нападавший и что стало причиной атаки.

Ранее двух военнослужащих Корпуса морской пехоты США задержали на японском острове Окинава по подозрению в нападении на троих местных жителей. По данным правоохранителей, конфликт произошел во время праздничных мероприятий.

Предварительно, военные толкали людей и били их кулаками по лицу. Оба морпеха на тот момент были в нетрезвом состоянии. Полицейские устанавливали все обстоятельства случившегося.